Украинский военный получил 28 лет колонии за убийство жителей Мариуполя

Фото: t.me/verhsud_dnr

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы украинского военнослужащего Дмитрия Скоропупова за убийство мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале суда. Свою вину он признал полностью и в содеянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в апреле прошлого года. Скоропупов обнаружил на территории Мариупольского металлургического комбината трех мирных жителей, которые не участвовали в вооруженном конфликте. Он открыл по ним огонь из автоматического оружия. В результате двое мужчин погибли на месте, а третьему удалось укрыться в безопасном месте.

Скоропупов пояснил следствию, что действовал по приказу старшего по званию. При этом отметил, что мирные жители угрозы для него не представляли.