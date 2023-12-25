Украинский снайпер назвал место, где ВСУ понесли наибольшие потери Снайпер Прошинский: наибольшие потери ВСУ понесли на Бахмутском направлении

Фото: МО Украины

За все время конфликта Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении, причиной стали массированные артиллерийские обстрелы российских военнослужащих, рассказал снайпер ВСУ Константин Прошинский в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко. По словам военного, уничтожение живой силы ВСУ увеличилось кратно.

В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев, — признался Прошинский.

19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих с начала СВО. С начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч бойцов.

Накануне стало известно, что в течение суток военнослужащие российской группировки «Юг» на Донецком направлении сбили 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Боевые операции выполнялись в районе Горловки, Марьинки и Победы в ДНР. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 200 военнослужащих, а также четыре танка, БМП Bradley и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

25 декабря сообщалось, что российские силы ликвидировали в зоне специальной военной операции на Украине очередного наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Иностранец Эльчин Мурадов, предположительно, попал под обстрел артиллерии. Минобороны России данную информацию не комментировало.