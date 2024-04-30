Украинский политолог предсказал тактический кризис для ВСУ Политолог Бортник: захват Авдеевки превращается в тактический кризис для ВСУ

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что в ближайшие два-три месяца Украину ждет очень сложное время. Он пояснил, что после сдачи Очеретино вооруженным силам страны будет крайне сложно остановить продвижение ВС РФ на запад.

Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ, — подчеркнул он.

Бортник допустил, что если ВС РФ продолжат развивать удары на Авдеевском направлении, то Киев рискует потерять большие территории. Российские военнослужащие получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, уточнил он.

Подразделения Центральной группировки войск 28 апреля взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.

Российская армия продвигается в зоне СВО, где нет украинских подготовленных укреплений и минных полей, заявлял военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Вооруженные силы Украины не в силах создавать новые по мере приближения ВС России, поэтому они просто отступают.