«Никто не вышел»: украинский пленный раскрыл потери ВСУ на Белгородчине Пленный Гетрик: из Поповки на Белгородчине не вернулся ни один солдат ВСУ

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Никто из предпринявших попытку войти в населенной пункт Поповка в Белгородской области военнослужащих ВСУ не вернулся, сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен в белгородском приграничье украинского военнослужащего Александра Гетрика. По его словам, в определенный момент он осознал, что остался один.

Нам был приказ, мы были уже окопаны южнее Поповки, был приказ сидеть, выжидать, докладывать обстановку. Еще [нужно] было ждать, как выходят ВСУ из Поповки. По истечении времени никто не вышел, в течение где-то суток. Начался очень сильный артобстрел, — сказал Гетрик.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены. По его словам, участки, которые пытается прорвать противник, укреплены.

До этого начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп Вооруженных сил Украины в районе села Поповка Белгородской области. По его словам, подразделения проводят поисковые мероприятия в приграничных лесополосах, где могут скрываться отдельные украинские военнослужащие, а также продолжают работу по зачистке района и обеспечению безопасности населенных пунктов в приграничье.