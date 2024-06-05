Около 3,5 тысячи домов обесточены после обстрела ВСУ в российском регионе Гладков: в Белгородской области 3,5 тысячи домов остались без света из-за ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска открыли огонь по объекту инфраструктуры в Белгородском районе Белгородской области, в результате жители 3,5 тысячи домохозяйств остались без света, написал на странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

Вчера был непростой день. <...> После обстрела одного из инфраструктурных объектов 3,5 тысячи домохозяйств в Белгородском районе остаются без света. Аварийная работа проводится. Надеюсь, что наши энергетики, как и всегда, справятся с трудной задачей и помогут людям вернуть в свои дома электроэнергию, — заявил Гладков.

Губернатор отметил, что украинские войска совершили несколько атак на Белгородскую область 4 июня. Из-за действий ВСУ пострадали восемь местных жителей, им оказывается медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских дронов по служебному автобусу сельхозпредприятия в городе Шебекино. В результате были ранены три женщины, у одной из них осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра.