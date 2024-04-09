Украинский «Нептун» уничтожили над российским регионом Минобороны: над Черным морем перехвачена противокорабельная ракета «Нептун»

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили над Черным морем у берегов Крыма противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины, сообщили в оборонном ведомстве. Также украинская сторона пыталась атаковать беспилотниками Белгородскую и Воронежскую области.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — сказано в публикации.

Ранее во вторник Telegram-канал SHOT писал, что над Севастополем раздались мощные взрывы. Канал предположил, что сработала система ПВО. Как рассказали очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города. По данным канала, звуки раздавались и в акватории Севастополя.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА на территории региона. Он уточнил, что никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

До этого на территории области вводили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Пресс-служба регионального ГУ МЧС призвала граждан соблюдать спокойствие и не выходить на улицу.