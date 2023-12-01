Украинский нацгвардеец осужден за расстрел мирного жителя Прокуратура ДНР: убившему гражданского украинскому нацгвардейцу дали 24 года

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Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Нацгвардии Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. 27-летний Максим Дячук в марте 2022 года расстрелял из пулемета мирного жителя Мариуполя.

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Максима Дячука, военнослужащего национальной гвардии Украины. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дячука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что с 12 по 20 марта 2022 года Дячук находился на боевой позиции на улице Казанцева в Мариуполе. Увидев идущего вблизи боевой позиции мирного жителя, нацгвардеец, подозревая его в содействии армии России, четырежды выстрелил в него из ручного пулемета Калашникова.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор 52-летнему бойцу батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергею Рогозному. Мужчину обвиняли в убийстве жителя Мариуполя. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.