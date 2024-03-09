Украинский истребитель сбит в ДНР Минобороны: силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МиГ-29

Российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сводке.

За последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровка в ДНР, а также склады боеприпасов и пункт управления БПЛА в районе Степового Запорожской области. Кроме того, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих на Донецком направлении.

Как сообщали ранее в МО РФ, российские штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на Северодонецком направлении. В ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

При этом только за последнюю ночь российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. В Минобороны уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.