Украинский генерал предупредил о риске окружения ВСУ в Донбассе Генерал Кривонос: потеря Артемовска может создать условия для окружения украинских войск в ДНР

Фото: МО Украины

При потере Украиной контроля над Соледаром и Артемовском может возникнуть возможность для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в своем Telegram-канале.

Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия, — заявил Кривонос.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в районы Соледара и Артемовска. Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и теробороны.