Украинский FPV-дрон взорвался и повредил здания под Белгородом

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Город Шебекино в Белгородской области подвергся нападению ВСУ с использованием FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены окна в четырех квартирах жилого дома, также поврежден фасад здания.

По словам Гладкова, в результате случившегося никто из граждан не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в городе Грайвороне Грайворонского городского округа произошла атака ВСУ с использованием дрона-камикадзе. В результате падения БПЛА с последующим взрывом пострадавших нет, повреждена кровля бани в частном доме.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Цаповка Борисовского района. Пострадавших нет. Несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили некоторые корпуса производства. У них выбиты окна, посечены фасад и кровля. Также повреждены коммуникации.

Также губернатор сообщал, что разрушенный ударом ВСУ многоэтажный дом в Белгороде решено восстановить. Окончательное заключение по ситуации будет сделано после обследования фундамента.