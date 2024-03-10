Украинский дрон влетел в жилой дом в Белгородской области Гладков: три дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородский поселок Горьковский

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Горьковский в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, украинские войска использовали для атаки три дрона-камикадзе, два из которых были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Поселок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Слава богу, никто не пострадал, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате взрыва внутри дома имеются различные повреждения, также были выбиты окна. На месте атаки работают оперативные службы.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 06:40 по мск. Эпизод стал третьей попыткой украинской армии атаковать регион с помощью беспилотников, начиная с вечера субботы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гордеевка. По словам главы региона, украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов. Никто не пострадал.