Украинский дрон сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие Гладков: ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области с помощью БПЛА

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы ударили по селу Ясные Зори Белгородского района Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал.

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия, — написал губернатор.

От взрыва в здании сельхозпредприятия вспыхнуло пламя, прибывшие на вызов пожарные расчеты оперативно потушили возгорание. Сейчас на месте прилета работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Противником были задействованы БПЛА самолетного типа. Средства ПВО сбили два дрона над Белгородской и еще один был перехвачен над Курской областью.

До этого врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ неоднократно открывали огонь по территории региона 24 мая. Под удар попали пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь, деревня Елизаветовка и поселок Теткино, поселок Коренево и село Троицкое, а также деревня Старая Николаевка.