Украинский дрон сбросил взрывчатку на дом, где проживала женщина Смирнов: жительница Коренево в Курской области пострадала из-за дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево Кореневского района Курской области при помощи беспилотника, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. В результате взрыва женщину ранило осколками разбитого стекла, ее госпитализировали.

Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По словам Смирнова, в доме пострадавшей были выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения. Кроме того, украинские войска сбросили взрывчатку на автомобили жителей Коренево. В результате были повреждены семь машин. Врио губернатора пообещал оказать помощь всем собственникам.

Ранее Смирнов сообщал об ударе семи украинских беспилотников по четырем районам Курской области. Все дроны были успешно сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Также ранее Белгорода Валентин Демидов сообщил об ударе ВСУ по городу. Обломки украинского беспилотника упали на проезжую часть, дорога была перекрыта. При этом детонации аппарата не произошло.