Украинский дрон сбросил бомбу на машину скорой помощи в Донецке

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на машину скорой помощи в Донецке, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, попавшие под удар медики ехали на вызов к пациенту.

В канун Нового года бригада скорой помощи в Донецке стала мишенью украинского БПЛА. В Кировском районе Донецка на бригаду скорой помощи, спешившей на вызов к пациенту, был осуществлён сброс ВОП с БПЛА, — говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в результате атаки ВСУ ранен водитель скорой помощи и два фельдшера. Пострадавших госпитализировали. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Пушилин добавил, что в общей сложности при атаке на Донецк со стороны украинской армии 30 декабря погиб один человек, еще 10 пострадали. Помимо этого, повреждены восемь жилых домов в различных районах города, а также объекты энерго- и теплоснабжения.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли 14 человек. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, среди жертв атаки также есть трое детей, пострадали более 100 человек. Глава региона доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.