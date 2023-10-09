Системы ПВО помешали дрону ВСУ совершить теракт в России Минобороны: системы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные системы ПВО сбили дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотник был нейтрализован 9 октября в районе 20:00.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. <...> Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму. В российском Минобороны уточнили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что отечественная ПВО успешно справилась с отражением атаки с воздуха. Глава города подчеркнул, что ситуация находится под строгим контролем служб и органов безопасности. Вечером в пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Вечером 5 октября в Курской области работали силы противовоздушной обороны. В Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в этом регионе. В итоге средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информацию подтвердил и губернатор региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.