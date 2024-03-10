Украинский дрон сбили над Новгородской областью Губернатор Никитин заявил о сбитом беспилотнике в Новгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Новгородскую область. Губернатор Андрей Никитин сообщил в Telegram-канале, что над регионом был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами. Жертв, пострадавших и разрушений нет, — написал Никитин.

По информации Министерства обороны РФ, над территорией Новгородской области сбили два украинских дрона. В военном ведомстве подчеркнули, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 15:30 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территорию региона атаковали два украинских дрона-камикадзе. Под обстрел попал поселок Поляна Шебекинского городского округа. В результате падения беспилотников с последующей детонацией получил повреждения КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших среди мирного населения нет.