Женщина ранена при атаке беспилотника Белгородской области Гладков: жительницу Грайворона госпитализировали после удара беспилотника

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по припаркованному возле многоквартирных домов автомобилю в Грайвороне, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации взрывного устройства пострадала местная жительница, она получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение ноги.

В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода, — говорится в сообщении.

Пострадавшей женщине оказывается необходимая помощь. По словам Гладкова, при взрыве устройства в одном из близлежащих домов были выбиты окна в трех квартирах. Также полностью сгорел автомобиль, еще одна машина частично обгорела.

Пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы. Также в одном автомобиле выбито лобовое стекло и осколками посечен кузов. Информация о последствиях уточняется, — добавил глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило о массированной атаке 36 беспилотников на российские регионы. Под ударом оказались Курская, Липецкая, Воронежская, Брянская, Орловская и Белгородская области, все дроны были сбиты средствами ПВО.