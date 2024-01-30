Украинский дрон попытался атаковать Калугу Губернатор Шапша: силы ПВО сбили беспилотник над Калугой

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на окраине Калуги, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, обломки упали на крышу нежилой постройки. Никто не пострадал.

Сегодня утром на окраине г. Калуга средствами ПВО был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, — написал губернатор.

В январе над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги уже взорвался дрон. Шапша тогда подчеркнул, что никто не пострадал, но здание получило повреждения.

Этой ночью силы ПВО также пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. По уточнению губернатора региона Александра Богомаза, аппарат рухнул над Жуковским районом, обошлось без жертв. Позднее эту информацию подтвердило Минобороны России.

До этого в Ростовской области перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат ВСУ. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что дрон упал и взорвался на территории загородного лагеря, люди не пострадали. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.