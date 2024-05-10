Украинский дрон атаковал трактор в российском регионе Гладков: ВСУ атаковали беспилотником трактор в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали работавший в поле трактор на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла с помощью беспилотника в районе села Леоновка Валуйского городского округа. Водитель трактора не пострадал.

В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 10 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области. Отмечается, что это произошло примерно в 09:30 мск. ВСУ для атаки использовали реактивную систему залпового огня «Ольха».

Гладков также отмечал, что российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. По его словам, дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.