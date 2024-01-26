Украинский дрон минами подорвал пенсионерку с козой Mash: дрон ВСУ сбросил мины на пенсионерку с козой в Белгородской области

Фото: МО Украины

Беспилотник ВСУ, вооруженный минами, атаковал пенсионерку и ее козу на окраине хутора Лозовая Рудка Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, дрон долго преследовал пожилую женщину и в итоге подорвал.

Собеседник канала, приближенный к БПЛА-войскам, сказал, что оператор сбросил боеприпасы на гражданку потому, что не нашел военных целей и не желал возвращаться на базу с нерастраченными минами. Убитых пенсионерку и козу через какое-то время обнаружил местный фермер. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что пенсионерка погибла.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница, — написал Гладков.

Ранее система ПВО перехватила две воздушные цели в небе над Белгородской областью. По словам Гладкова, объекты были сбиты над селом в Борисовском районе. В результате никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Губернатор уточнил, что никто не пострадал, но повреждения получили два частных дома.

Также украинские военные с применением дрона-камикадзе атаковали белгородский хутор Балки в Шебекинском городском округе. Глава региона сказал, что в результате взрыва был поврежден один гражданский автомобиль.