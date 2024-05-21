Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе ВСУ атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе

Фото: МО Украины

Белгородское село Муром было атаковано с использованием беспилотного летательного аппарата-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако был поврежден объект инфраструктуры связи.

Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи, — написал Гладков.

По словам главы региона, после согласования с Министерством обороны РФ аварийные бригады начнут восстановительные работы. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасом в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщал Гладков. Семилетний мальчик получил ранения ног в селе Колосково.

Кроме того, российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны России. Как отмечается, украинская сторона предприняла попытку атаки в промежутке с 11:30 до 12:20. БПЛА были самолетного типа.