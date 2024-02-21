Украинский дрон-камикадзе взорвался в белгородском селе Гладков: украинский дрон-камикадзе взорвался в белгородском селе Старый Хутор

Фото: t.me/vvgladkov

Село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска атаковали населенный пункт с применением дрона-камикадзе. Пострадавших среди мирного населения нет.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в результате взрыва беспилотника повреждения получили хозяйственная постройка и забор в частном домовладении. На месте атаки работают оперативные службы.

Ранее ВСУ обстреляли территорию Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, под удар попали Суджанский и Кореневский районы. Он уточнил, что прилеты были зафиксированы в селах Гордеевка, Троицкое, Гололевка и в хуторе Олешня. В результате обстрелов была перебита линия электропередачи и повреждено одно домовладение.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня HIMARS, в результате чего погибла одна мирная жительница. При атаке повреждения получила центральная библиотека имени Крупской. Украинские войска выпустили по центру города две ракеты.