Украинский дрон-камикадзе повредил объект связи в Белгородской области Гладков: объект связи в Шебекинском округе получил повреждения при атаке ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Инфраструктурный объект связи получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Муром Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате удара нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи, — написал он.

Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после консультаций с Минобороны РФ.

В свою очередь представители министерства ранее сообщили, что российская система противовоздушной обороны отразила атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в небе над регионом была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM американского производства. Атака была предотвращена в 13:00 мск.

До этого Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал. В МО добавили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников. Пять дронов пытались атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.