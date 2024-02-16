Украинский дрон-камикадзе нанес удар по белгородскому селу Гладков: белгородское село Пороз попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Окраина села Пороз в Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, для атаки украинские войска использовали дрон-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, — написал Гладков.

Накануне украинские войска атаковали мирные кварталы Белгорода, в результате чего погибли семь человек, в том числе грудной ребенок, и еще 19 пострадали. По информации Минобороны РФ, в небе над регионом было сбито 14 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Вампир». В результате обстрела более 150 квартир и 90 автомобилей получили повреждения, также различные разрушения зафиксированы в 52 частных домовладениях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Военный эксперт Виктор Баранец ранее заявил, что после трагедии в Белгороде ВС РФ, возможно, придется скорректировать формат ведения специальной военной операции. Он отметил, что масштаб террористических атак ВСУ значительно увеличивается. По его словам, из 18 выпущенных по Белгороду снарядов было сбито 14 и это означает, что были спасены сотни жизней.