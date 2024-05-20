Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал город Шебекино в Белгородской области

Фото: МО РФ

Украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах выбиты окна в 4 квартирах, также посечены фасады зданий. На месте работают оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее утром губернатор объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе. Через 15 минут сигнал был отменен.

Минобороны России тем временем сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников. По данным военного ведомства, пять дронов пытались атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.

Вечером 19 мая Минобороны РФ отчиталось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Согласно данным ведомства, атака произошла около 22:00 мск.