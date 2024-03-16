Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области Гладков: фура была атакована дроном-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущуюся по дороге фуру в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, водитель грузового автомобиля не пострадал.

Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района, — уточнил глава региона.

В результате взрыва была повреждена фура, добавил Гладков. Машина принадлежала зерновой компании.

Ранее губернатор сообщал, что в селе Новое Волоконовского района Белгородской области беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Согласно обнародованной информации, из-за атаки дрона никто из мирных граждан не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали машину с гражданскими в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, в результате чего погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме этого, украинские военные взорвали автомобиль коллективного фермерского хозяйства. По словам главы региона, при этой атаке пострадали два человека.