Украинский диверсант заявил о планах ракетного удара по поездам в Крыму

Задержанный в Крыму украинский агент сообщил, что его куратор дал задание заложить взрывчатку под рельсы железной дороги, чтобы остановить поезд для последующего нанесения ракетного удара, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Диверсант рассказал, что получил координаты места, где должен быть совершен теракт, и инструкции от куратора.

Кроме того, еще два задержанных подтвердили информацию о планах подрыва железнодорожного пути вместе с ракетным ударом. Один из них добавил, что подобные теракты были запланированы в разных районах полуострова.

Ранее российские спецслужбы задержали четырех жителей Крыма, готовивших по указанию украинской разведки теракты на железнодорожных путях полуострова. Теракты планировалось совершить в разных районах Крыма. Это, по задумке организаторов, должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

При обыске у них нашли еще четыре СВУ, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты с украинскими спецслужбами. Возбуждены уголовные дела.