Украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью Гладков: беспилотник ВСУ сбит над Чернянским районом в Белгородской области

Фото: МО Украины

Противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Чернянским районом, информировал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при падении осколков произошло возгорание сухой травы и выбило стекла в двух частных домах.

В Чернянском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль, — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, возгорание было ликвидировано добровольной пожарной дружиной. На месте инцидента работают оперслужбы.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами в Краснодарском крае. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ зафиксировано не было. В Славянске-на-Кубани беспилотник рухнул на территории НПЗ.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг информацию об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге. В здании произошел хлопок, но с дронами он не был связан, подчеркнул глава региона.