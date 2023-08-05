Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на город в Курской области

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Pres

В Рыльске Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, повреждены два административных здания и храм.

С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов, — заявил Старовойт.

Он также напомнил местным жителям о мерах безопасности: при обнаружении обломков, не трогать их и сообщать по телефону 112.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

Утром 1 августа Минобороны заявило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. Отмечается, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.