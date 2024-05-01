Украинский БПЛА нарушил электроснабжение в Курской области Старовойт: беспилотник ВСУ повредил линию электропередачи в поселке Поныри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линия электропередачи была повреждена в поселке Поныри в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, населенный пункт остался без света.

В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики частично нарушено после обстрела со стороны ВСУ. Во время атаки повреждение получили линии электропередачи, предупредил глава города Иван Приходько.

До этого пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области информировала, что сразу несколько сел в Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Ведомство призвало местных жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. По данным министерства, удары пришлись по населенным пунктам Глотово, Гора-Подол и Козинки. Спустя несколько минут после этого сообщения появились сведения об ударе по Смородино в том же округе.