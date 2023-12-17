Украинский беспилотник впервые атаковал Липецкую область Губернатор Артамонов сообщил о первой атаке дронов ВСУ на Липецкую область

Фото: МО Украины

Беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Липецкую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили один дрон в небе над областью. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах, — написал Артамонов.

Он добавил, что в Липецкой области принят необходимый комплекс мер для защиты граждан и инфраструктуры. Артамонов подчеркнул, что местные власти находятся во взаимодействии с Министерством обороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 17 декабря российские силы пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением беспилотников. По данным военного ведомства, средства ПВО сбили два украинских дрона над территорией Волгоградской области. В общей сложности минувшей ночью российские силы перехватили и ликвидировали 33 беспилотника ВСУ.