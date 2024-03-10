Украинский беспилотник сбили в Ленобласти Дрозденко: беспилотник уничтожили в Тосненском районе Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дрон ликвидировали вблизи поселка Форносово в Тосненском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района, — написал Дрозденко.

Информацию о сбитом в Ленобласти беспилотнике подтвердили в Министерстве обороны РФ. По информации военного ведомства, средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на российский регион около 18:00 мск.

Ранее ВСУ пытались атаковать Новгородскую область. По словам губернатора Андрея Никитина, над регионом сбили беспилотный летательный аппарат. В результате атаки украинских войск никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. В Минобороны РФ уточнили, что попытку Украины осуществить атаку на российские объекты пресекли около 15:30 мск.