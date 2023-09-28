Украинский беспилотник сбили под Брянском Богомаз: силы РЭБ уничтожили украинский БПЛА на подлете к Брянску

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник на подлете к Брянску, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска днем 27 сентября обстреляли приграничные районы Курской области. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате были повреждены здание и несколько единиц техники, рассказал губернатор.

Кроме того, ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово в Суджанском районе. По словам курского губернатора, в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений. Под обстрел ВСУ утром также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадал мужчина, получивший осколочные ранения бедра.

Утром ВСУ также обстреляли Кировский район Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинский снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского, в результате обрушилось перекрытие, люди оказались под завалами, точное число пострадавших неизвестно.