Украинский беспилотник сбили над российским регионом Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в районе села Ближнее

Фото: МО Украины

Российская система ПВО сбила беспилотник Вооруженных сил Украины в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил губернатор.

Накануне в Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, однако жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без света.

Кроме того, по информации губернатора, атаке ВСУ с помощью беспилотника подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа. Гладков уточнил, что с БПЛА было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку на два российских региона. По данным ведомства, два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Ленинградскую области.