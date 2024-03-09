Украинский беспилотник сбили над российским городом Старовойт: над Курском сбили украинский беспилотник

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник сбили в небе над Курском, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны.

В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться, — призвал Старовойт.

Ранее губернатор региона предупредил, что в Курской области объявлена ракетная опасность. По его словам, в небе над Курском заработала ПВО.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района. Повреждения получили «здания объектов торговли и одно домовладение». Пострадавших нет, уточнил Старовойт. Также украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области: ударом дрона поврежден автомобиль. Пострадавших среди мирного населения нет.

В понедельник, 4 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что российские средства ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ на регион. Беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом. При этом два человека получили легкие ранения при обстреле ВСУ поселка Суземка. При ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение.