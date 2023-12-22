Украинский беспилотник сбили над Калужской областью Шапша: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Калужской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. Беспилотник противника был сбит над Дзержинским районом. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — сообщил Шапша.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область. Около 10 часов утра в небе над регионом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Двумя часами позже украинские силы предприняли еще одну попытку атаки. Беспилотники противника вновь не достигли цели благодаря работе противовоздушной системы обороны.

Также сообщалось о ликвидации беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дрон был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате происшествия никто не пострадал.