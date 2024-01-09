Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на российские объекты, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в небе над регионом уничтожили один украинский беспилотник.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что на месте продолжают работать экстренные службы. Пострадавших и серьезных последствий на земле не зафиксировано.

Министерство обороны РФ ранее сообщило об атаках украинских войск с применением беспилотников на Курскую и Орловскую области. В общей сложности российские военные ликвидировали шесть дронов самолетного типа.

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате падения осколков одного из беспилотников по селу Горналь погибла женщина. Также известно о повреждении как минимум двух жилых домов.

Помимо этого, при атаке ВСУ по нефтебазе в Орловской области пострадали три человека. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Он уточнил, что беспилотники упали на объект топливно-энергетического комплекса.