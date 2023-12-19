Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, попытку террористической атаки пресекли около 09:20 по московскому времени.

Сегодня около 09:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

В Луганской Народной Республике ранее успешно предотвратили массовую атаку украинских беспилотников. Целями дронов ВСУ были объекты энергетической инфраструктуры. Пострадавших среди мирных жителей и разрушений на земле нет.

Ранее украинская армия впервые атаковала Липецкую область с применением БПЛА. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над областью один украинский дрон. Жертв среди населения и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Глава региона подчеркнул, что в Липецкой области уже принят необходимый комплекс мер для защиты мирных граждан.