Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Курской областью Минобороны: украинский беспилотник сбит над Курской областью

Фото: МО Украины

Над Курской областью сбит беспилотник самолетного типа, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны России. По данным оборонного ведомства, атака по объектам на территории РФ пресечена около 10:10 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожено в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Накануне украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. Согласно данным врио главы региона Алексея Смирнова, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка. Он уточнил, что пожар в хозяйственных постройках потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины. Смирнов поблагодарил пожарных «за мужество и самоотверженный труд».