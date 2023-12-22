Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область Гладков: украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбили в небе над Белгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский дрон в селе Двулучное в Валуйском городском округе. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Министерство обороны РФ ранее сообщило по попытке украинской армии атаковать Брянскую область. По данным военного ведомства, утром 22 декабря средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника. Спустя два часа в небе над регионом были ликвидированы еще два дрона ВСУ. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Дроны противника уничтожили в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, а также на территории Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.