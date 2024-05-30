Украинский беспилотник повредил трансформаторную подстанцию на Кубани

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по территории Краснодарского края, средства противовоздушной обороны сбили БПЛА, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону. В результате обломки одного из дронов попали в трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской, она была повреждена.

В ст. Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при атаке украинских войск никто не пострадал. Еще один беспилотник разбился в районе поселка Волна, там также обошлось без пострадавших, повреждений инфраструктуры нет. На местах прилета работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Противник использовал дроны самолетного типа.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об ударе украинских войск по территории Армавира. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник.