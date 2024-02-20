Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Погарского района.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — подчеркнул Богомаз.

До этого украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Обошлось без пострадавших, были повреждены три жилых дома. До этого глава региона сообщил о пяти дронах ВСУ самолетного типа, сбитых в Погарском, Клинцовском и Брянском районах. Беспилотники обезврежены дежурными средствами ПВО.

Утром 17 февраля о перехваченных беспилотниках ВСУ информировали власти еще двух других регионов РФ. Губернатор Калужской Владислав Шапша рассказал о двух сбитых дронах в Козельском районе и еще одном — в Людиновском районе, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в свою очередь доложил о перехвате БПЛА на подлете к областному центру — в МЧС зафиксировали повреждение крыши частного дома вследствие падения обломков, никто не пострадал.