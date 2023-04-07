Украинский беспилотник перехватили в Курской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат «Лелека-100»

Украинский беспилотник «Лелека-100» заметили и посадили в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, БПЛА собирал разведданные о позициях российской техники для планирования минометных обстрелов. Минобороны эту информацию не комментировало.

Дополнительные подробности не приводятся.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев объяснил причину участившихся ЧП с БПЛА в России. По его словам, у властей Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, поэтому они пытаются деморализовать население, запуская БПЛА на территорию РФ. По его мнению, Киев мог закупить 50–100 тысяч беспилотников. Эксперт добавил, что Украина из-за слабой пилотируемой авиации делает ставку на БПЛА разного класса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.