Украинский беспилотник атаковал больницу под Белгородом Гладков: беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской больницы под Белгородом

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал парковку Грайворонской центральной районной больницы в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадала супружеская пара.

У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой помощи пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода, — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, на стоянке были повреждены пять легковых автомобилей.

Ранее Гладков сообщал, что военнослужащие ВСУ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по двум автомобилям в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области. По его информации, в результате атаки пострадавших нет. В первом случае припаркованный служебный автомобиль полностью сгорел. У второй машины повреждены задняя дверь, стекла и фары.

В этот же день врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ над регионом. Боеголовка была перехвачена в Дмитриевском районе, уточнил он.