Марочко: ВСУ усилили атаки на Артемовском направлении

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины увеличили число атак на российской линии обороны на Артемовском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он добавил, что на Донецком направлении ВСУ стали атаковать в три раза чаще.

На Донецком направлении ВСУ в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии, — сообщил Марочко.

До этого он заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России постепенно создают плацдарм на Купянском направлении. По его словам, солдаты закрепляются на позициях, ранее отбитых у ВСУ. При этом Марочко подчеркнул, что часть рубежей была практически полностью уничтожена ударами авиации ВКС РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило о захвате железнодорожной станции Молчаново, расположенной в Харьковской области. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, этот объект полезен с точки зрения будущего наступления, так как продвижение войск должно идти вдоль существующих коммуникаций.