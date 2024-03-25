ВС России перехватили «Вампиров» ВСУ: новости СВО на утро 25 марта

Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные Вооруженными силами Украины 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ракеты были перехвачены в районе 17:50 (совпадает с мск).

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Четыре человека пострадали во время обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Гладкова, специалисты уже приступили к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме на каждом поврежденном объекте. Он добавил, что строители постараются восстановить все как можно скорее, чтобы у людей было больше уверенности, что можно справиться с любой бедой.

Российские саперы не оставили шансов украинской ДРГ при столкновении в зоне СВО

Грамотное руководство помогло инженерно-саперному взводу ВС РФ уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, бойцы столкнулись с противником при установке противотанкового минного поля.

Российскими военными командовал лейтенант Александр Мошкин, уточнили в МО. Ему удалось оперативно оценить ситуацию и дать отпор украинским диверсантам.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Снайперы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Артемовска

Снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что среди ликвидированных целей — украинский снайпер, передает ТАСС.

В Минобороны рассказали, что снайперские пары десантников ежедневно уничтожают живую силу ВСУ. Это происходит в те моменты, когда они пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации.

ВКС РФ поразили спрятанную украинскую технику на Купянском направлении

Ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил в составе трех вертолетов поразила ракетами С-8 замаскированную технику ВСУ на Купянском участке, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве добавили, что после пусков экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Также вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, подчеркнули в МО.

Фото: МО РФ

ВС России ударили по скоплению бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 110 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, удары наносились бомбардировочной авиацией и артиллерией.

Кроме личного состава ВСУ, российские военные за сутки поразили БМП, бронетранспортер и противотанковую пушку «Рапира». ВС РФ также уничтожили пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолетного типа.

Российские войска атаковали Одессу «роем дронов»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что рои российских дронов атаковали Одессу. По данным канала, в городе поврежден объект энергоинфраструктуры, из-за чего в нескольких районах пропали вода и электричество. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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