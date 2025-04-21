ВС РФ защитили границу от украинских диверсантов в ночь на Пасху SHOT: две украинские ДРГ уничтожены на окраине Локни Сумской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины были уничтожены на окраине села Локня Сумской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, 30 украинских бойцов осуществили вылазку в ночь на Пасху из района церкви Рождества Богородицы в Юнаковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, в ночь на 20 апреля, во время действия объявленного президентом РФ пасхального перемирия, две ДРГ противника выдвинулись на боевое задание, попытавшись атаковать позиции российских военных. Однако находящиеся там бойцы ВС РФ дали отпор неприятелю, ликвидировав диверсантов ударами артиллерии и дронов.

Ранее источник в группировке войск «Север» рассказал журналистам, что Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. По словам собеседника, украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также использовали временное прекращение огня для маскирования орудий, которые они перемещали на новые огневые позиции.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.