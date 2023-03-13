Украинские вузы стали отчислять троечников для их отправки в армию Рогов заявил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Украины приступили к проведению скрытой мобилизации. Для этого они поручили ректорам вузов отчислять студентов под надуманными предлогами и направлять списки отчисленных в военкоматы, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он пояснил в эфире телеканала «Соловьев Live», что об этом ему сообщили ректоры четырех украинских вузов, находящихся на подконтрольной Киеву территории. По словам Рогова, таким образом Генштаб ВСУ решает вопрос нехватки живой силы для боев на передовой.

Мне сообщили четыре ректора на подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать [в армию], — заявил Рогов.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Днепропетровской и Сумской областей отправили в зону боевых действий по приказу Минобороны Украины из-за срыва плана по мобилизации.

Военное руководство Украины обвинило военкомов в крайне вялом процессе призыва, который занял больше планируемого времени.