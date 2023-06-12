Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 38 единиц различных боеприпасов

Фото: МО Украины

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики (ДНР) восемь раз обстреливалась со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК). При этом было использовано 38 единиц различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском один обстрел из артиллерии 122 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, — говорится в заявлении СЦКК.

Было отмечено, что под артиллерийским обстрелом оказались пять населенных пунктов республики: Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Еленовка. На данный момент нет информации о жертвах среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области ракетами Storm Shadow по району, где до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. Там пояснили, что министр находился в регионе, где обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий. Отмечается, что удар британскими ракетами произошел «через несколько минут» после отъезда Мантурова.