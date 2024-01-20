Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

Фото: МО Украины

Территорию Донецкой Народной Республики за последние сутки десять раз обстреляли украинские военные, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности, украинские войска выпустили по региону 40 снарядов.

Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов на донецком направлении. Два обстрела на горловском направлении, — говорится в сообщении представительства.

В результате пострадал один человек. Степень тяжести ранений не уточняется.

В Минобороны РФ 17 января сообщили, что дежурные средства ПВО в Брянской области уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три беспилотных летательных аппарата.

Днем 17 января Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, нарушено энергоснабжение. Ранее в результате обстрела населенного пункта были повреждены несколько административных зданий, также нарушалось энергоснабжение. Пострадавших среди населения удалось избежать.